В Европе назвали трех кандидатов на должность переговорщика с Россией

Politico: Меркель, Стубб и Драги могут претендовать на роль переговорщика с РФ
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стуб и бывший премьер-министр Италии Марио Драги могут претендовать на роль переговорщика с Россией. Об этом пишет Politico.

Как отмечается в материале, Меркель имела опыт прямых переговоров как с президентом Владимиром Путиным, так и с его коллегой Владимиром Зеленским. Однако «многие европейцы» считают, что ее неудачный посреднический опыт может стать аргументом против назначения.

У Стубба также есть опыт посредничества, и он лично «неоднократно выражал заинтересованность в этом вопросе». При этом членство Финляндии в НАТО может снизить его привлекательность для России, считает Politico.

Бывший премьер-министр Италии, в свою очередь, пользуется уважением в Европе и не считается ни чрезмерно воинственным, ни симпатизирующим Кремлю. Однако нет никаких сигналов к тому, что он лично заинтересован стать посредником на переговорах.

«Люди, знакомые с образом мышления Киева, утверждают, что посланник должен пользоваться сильной поддержкой ЕС, но не быть выходцем из самого блока, которому Путин глубоко не доверяет. Это может указывать на таких деятелей, как министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде, опытный специалист по Ближнему Востоку, или даже министр иностранных дел Индии Джайшанкар, который поддерживает отношения с обеими сторонами», — пишет Politico.

Ранее в Европе отказали Каллас в должности переговорщика с Россией.

 
