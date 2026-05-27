Песков объяснил, почему переговоры с Европой неизбежны

Обсуждать будущую архитектуру безопасности Европы без европейцев невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью «Известиям».

«Так или иначе, в будущем придется обсуждать будущую архитектуру Европы. Делать это без участия европейцев невозможно. Поэтому так или иначе переговоры потребуются», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что Россия и президент Владимир Путин открыты к этим переговорам. Он обратил внимание, что европейцы только сейчас «начали созревать». Но их действия по-прежнему направлены на то, чтобы дальше давить на украинцев, чтобы те воевали и ни с кем не договаривались, заявил пресс-секретарь.

26 мая издание Politico раскрыло имена трех новых кандидатов на роль переговорщика с Россией от лица Европы. В публикации говорится, что на эту рассматриваются глава Евросовета Антониу Кошта, экс-президент Финляндии Саули Ниинисте, а также бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Отмечается, что главы МИД стран ЕС планируют обсудить возможность прямого диалога с Россией на неформальной встрече на этой неделе.

Ранее Путин заявил, что отношения России с Европой рано или поздно восстановятся.