Глава МИД Украины призвал найти «новый формат» для переговоров по Украине

Сейчас переговорам по завершению конфликта Украине нужен «новый формат» и «более активное участие европейской стороны». Об этом заявил Би-би-Си (BBC) глава МИД Украины Андрей Сибига.

По его словам, Киев пытается привнести в переговорный процесс «новую динамику», и сейчас необходимо, чтобы европейцы приняли в диалоге. При этом Сибига подчеркнул, что выбор переговорщика от ЕС не должен превращаться в «затяжной процесс».

«Нам необходимо перейти к новому формату переговоров с российской стороной. <…> Это не должно превратиться в затяжной процесс, сосредоточенный исключительно на обсуждениях того, кто должен представлять интересы, сколько человек и в каком формате. Нет. Это должно произойти быстро», — отметил Сибига.

До этого Сибига заявил, что без посредничества США завершить конфликт на Украине не удастся, и поэтому необходимо привлечь американцев для урегулирования. Также он рассказал о намерении обсудить с главами МИД стран ЕС идею «аэропортного перемирия» и другие варианты временного прекращения огня.

25 мая госсекретарь США Марко Рубио сообщил об отсутствии активных или запланированных переговоров с Украиной. Также 22 мая он отметил, что Вашингтон не хочет проводить бесконечные встречи по урегулированию конфликта.

Позже Рубио подчеркнул, что американцы готовы сыграть «конструктивную и полезную роль» в переговорах, если будет такая возможность.

18 мая издание Politico сообщило, что на роль переговорщика с Россией от ЕС претендуют экс-канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стубб и бывший премьер-министр Италии Марио Драги. 26 мая газета Politico сообщила, что в роли переговорщика могут выступить глава Евросовета Антониу Кошта, экс-президент Финляндии Саули Ниинисте, а также бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

При этом Меркель уже отказалась быть посредником в переговорах России и Европы, а Стубб заявил о своей готовности представлять ЕС на переговорах с Москвой.

Ранее глава МИД Эстонии объяснил, почему Европа не станет посредником по Украине.

 
