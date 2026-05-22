Рубио заявил о готовности США играть роль в диалоге по Украине, но с условием

Рубио: США не заинтересованы в бесконечных встречах по урегулированию на Украине

Вашингтон не заинтересован в том, чтобы вести бесконечные встречи по урегулированию украинского кризиса. Об этом журналистам сообщил государственный секретарь США Марко Рубио, передает РИА Новости.

«Мы будем рады заняться этим (урегулированием на Украине. — «Газета.Ru»), если появится возможность провести конструктивные и продуктивные переговоры. Но мы также не заинтересованы [в том, чтобы] втягиваться в бесконечный цикл встреч, которые ни к чему не приводят», — сказал американский чиновник.

По его словам, Соединенные Штаты готовы и дальше играть роль в переговорах между Россией и Украиной. Однако для этого Вашингтон должен увидеть «шанс на их плодотворность», пояснил Рубио.

Госсекретарь обратил внимание, что лишь Вашингтон продемонстрировал желание вести переговоры с Москвой и Киевом. Сейчас такого диалога не происходит, но американская сторона надеется на изменение ситуации. Как сказал чиновник, украинский конфликт должен завершиться только политико-дипломатическим путем.

20 мая в Кремле сообщили, что специальный посланник президента США Стивен Уиткофф и зять хозяина Белого дома Джаред Кушнер в ближайшие недели посетят Россию. Как отметил депутат Государственной думы Алексей Чепа в ходе беседы с журналистами «Газеты.Ru», он рассчитывает, что визит американцев в Москву будет иметь «позитивные сдвиги» в диалоге по украинскому кризису.

