Госсекретарь США Рубио высказался о переговорах с Украиной

Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил об отсутствии активных или запланированных переговоров с Украиной. Его слова приводит агентство Reuters.

До этого официальный представитель Госдепартамента Томми Пиготт заявил, что Марко Рубио по запросу российской стороны провел телефонные переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым.

Кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что разговор Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио довел власти Украины до истерики. По его мнению, Лавров рассказал коллеге о новых ударах по центрам принятия решений. Журналист выразил надежду, что Рубио достучится до Киева. Христофору добавил, что министерство иностранных дел РФ ранее уже предупреждало Украину, но, как всегда, Киев проигнорировал это.

Ранее МИД России призвал иностранцев, включая персонал дипмиссий, как можно скорее покинуть Киев.