Стубб согласился стать переговорщиком с Россией

Президент Финляндии Стубб выразил готовность стать переговорщиком с Россией
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что готов стать представителем Евросоюза на мирных переговорах с Россией. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на телерадиовещателя Yle.

«Это, наверное, тот самый вопрос, на который нельзя ответить отрицательно», — сказал Стубб.

В то же время политик подчеркнул, что обсуждать мир можно будет только после того, как Россия «возьмет на себя обязательство о прекращении огня».

До этого финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источники писала, что в ЕС рассматривают кандидатуру президента Финляндии Александра Стубба на роль переговорщика с Россией от лица Европы. Как стало известно, в ЕС идет подготовка к возможному началу диалога с РФ по вопросу урегулирования украинского конфликта.

Уточняется, что подготовка к переговорам находится на очень ранней стадии, и пока неясно, кто будет представлять Европу и с каким мандатом. Также неясно, смогут ли такие переговоры состояться вообще.

