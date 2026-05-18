Меркель ответила на предложение стать посредником в переговорах России и Европы

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель отказалась быть посредником в переговорах России и Европы. Об этом сообщил корреспондент Politico Ганс фон дер Бурхард в соцсети X.

По словам Меркель, вопрос урегулирования конфликта на Украине должен решаться действующими главами государств и правительств. Она объяснила, что для диалога с президентом России Владимиром Путиным нужна «политическая власть». Меркель добавила, что в 2015 году, будучи канцлером Германии, ей не пришло бы и в голову кого-то просить вести переговоры с Москвой от ее имени.

При этом она добавила, что контакты с РФ не должны оставаться прерогативой США. Меркель подчеркнула, что Европа тоже должна иметь возможность участвовать в этом процессе.

18 мая издание Politico перечислило трех кандидатов, которые могли бы претендовать на роль переговорщика с Россией от лица Европы. В их числе Ангела Меркель, а также президент Финляндии Александр Стубб и бывший премьер-министр Италии Марио Драги.

В статье отмечается, что Меркель имела опыт прямых переговоров как с Путиным, так и с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. У Стубба также есть опыт посредничества, и он «неоднократно выражал заинтересованность в этом вопросе». Бывший премьер Италии, в свою очередь, пользуется уважением в Европе и не считается ни чрезмерно воинственным, ни симпатизирующим Кремлю.

