Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Меркель ответила на предложение стать посредником в переговорах России и Европы

Меркель отказалась быть посредником в переговорах России и Европы
Global Look Press

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель отказалась быть посредником в переговорах России и Европы. Об этом сообщил корреспондент Politico Ганс фон дер Бурхард в соцсети X.

По словам Меркель, вопрос урегулирования конфликта на Украине должен решаться действующими главами государств и правительств. Она объяснила, что для диалога с президентом России Владимиром Путиным нужна «политическая власть». Меркель добавила, что в 2015 году, будучи канцлером Германии, ей не пришло бы и в голову кого-то просить вести переговоры с Москвой от ее имени.

При этом она добавила, что контакты с РФ не должны оставаться прерогативой США. Меркель подчеркнула, что Европа тоже должна иметь возможность участвовать в этом процессе.

18 мая издание Politico перечислило трех кандидатов, которые могли бы претендовать на роль переговорщика с Россией от лица Европы. В их числе Ангела Меркель, а также президент Финляндии Александр Стубб и бывший премьер-министр Италии Марио Драги.

В статье отмечается, что Меркель имела опыт прямых переговоров как с Путиным, так и с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. У Стубба также есть опыт посредничества, и он «неоднократно выражал заинтересованность в этом вопросе». Бывший премьер Италии, в свою очередь, пользуется уважением в Европе и не считается ни чрезмерно воинственным, ни симпатизирующим Кремлю.

Ранее Меркель предупредила политиков Европы о Путине.

 
Теперь вы знаете
Telegram умрет? Иран грозит обрубить интернет-кабели в Ормузском проливе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!