Сибига назвал условие для завершения конфликта на Украине

Глава МИД Украины Сибига: без США не получится завершить конфликт с Россией

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что без посредничества США завершить конфликт с Россией не выйдет. Его слова приводит «Интерфакс-Украина».

«Без США нереалистично достичь окончания российской агрессии. Это просто нереалистично. Такие реалии. Поэтому мы нуждаемся и в привлечении США и лидерства США», — сказал Сибига.

При этом министр заметил, что пришло время и для новой роли Европы в мирных усилиях. Речь идет о «взаимодополняющих треках», и Киев над этим работает, рассказал он.

25 мая госсекретарь США Марко Рубио сообщил об отсутствии активных или запланированных переговоров с Украиной. 22 мая госсекретарь США заявлял, что Вашингтон не заинтересован в проведении бесконечных встреч по урегулированию конфликта на Украине. Также дипломат отметил, что украинский конфликт может завершиться без традиционной военной победы.

При этом он отмечал, что Соединенные Штаты готовы сыграть «конструктивную и полезную роль» с целью урегулирования конфликта, если будет такая возможность.

