Глава МИД Украины обсудит с европейскими коллегами «аэропортное» и другие перемирия

Сибига обсудит с главами МИД ЕС аэропортное и другие варианты перемирия с РФ

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига намерен обсудить с главами МИД стран Евросоюза идею «аэропортного перемирия» и другие варианты временного прекращения огня. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Он рассказал, что намерен поднять этот вопрос в среду, 26 мая. При этом Сибига заметил, что вариант перемирия необходимо проговаривать и российской стороной. Это «может быть аэропортное перемирие, это может быть энергетическое перемирие, это может быть портовое перемирие», заявил глава МИД Украины.

«То есть давайте выберем направление, кейс, дело и попытаемся решать в четко определенные временные рамки. Вот это наш подход: сфокусироваться или приоритезировать именно одно дело, которое решить, показать успеваемость этого трека. Мы должны получить результат», — сказал Сибига.

12 мая газета Politico написала, что Украина предложила РФ договориться о взаимном прекращении ударов по аэропортам. В Киеве сочли, что инициатива может заинтересовать Москву, так как петербургский и столичные воздушные гавани якобы становятся все более уязвимыми.

С такой инициативой выступил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. По его словам, прекращения ударов по аэропортам можно добиться при активном посредничестве Евросоюза.

