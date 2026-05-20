В Китае рассказали, повлиял ли визит Трампа в КНР на встречу с Путиным

SCMP: китайско-российские отношения опережают уровень взаимодействия КНР и США
Визит президента России Владимира Путина в Пекин показывает, что недавний приезд американского лидера Дональда Трампа вряд ли коренным образом «изменит или затмит» российско-китайские отношения. Об этом написала журналистка Ванесса Цай в статье South China Morning Post (SCMP).

Журналистка отметила, что Китай оказал Путину «радушный прием», однако впервые российский президент приехал в Пекин сразу после американского.

«Тем не менее, быстрая смена одного саммита другим вряд ли коренным образом изменит или затмит более широкую повестку дня китайско-российского сотрудничества. Многочисленные совместные заявления подтвердили, что связи между Пекином и Москвой определяются давними, весьма взаимными и частыми обменами мнениями», — написала она.

Также в публикации говорится, что официальные заявления по итогам встречи Путина и Си Цзиньпина сказали о высоком уровне доверия между Пекином и Москвой. Также она подчеркнула, что отношения между Россией и Китаем сейчас лучше, чем между Китаем и США.

Президент России Владимир Путин приехал в Китае 19–20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Два лидера на встрече подписали 20 совместных документов, среди которых была в том числе и декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.

Си Цзиньпин подчеркнул, что отношения России и Китая поднимаются на новую высоту. Владимир Путин сообщил, что товарооборот России и Китая за 25 лет вырос в 30 раз, и пригласил Си Цзиньпина в Россию в 2027 году.

Президент США Дональд Трамп приехал в Китай 13-15 мая, Си Цзиньпин назвал визит историческим, а Трамп рассказал о заключении «фантастических торговых соглашений» с Китаем.

