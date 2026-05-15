Трамп назвал свой визит в Китай «невероятным»

Президент США Дональд Трамп, завершая свой визит в Пекин, назвал его «невероятным» и сообщил о заключении «фантастических торговых соглашений» с Китаем. Его слова на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в саду Чжуннаньхай передает Fox News.

«Я думаю, что из этой поездки вышло много хорошего. Мы заключили несколько фантастических торговых соглашений, выгодных для обеих стран», — сказал он.

Трамп рассказал, что лидеры двух стран обсудили ситуацию в Иране и пришли к единому мнению, что конфликт должен прекратиться, Тегеран не получит ядерного оружия, а проливы будут оставаться открытыми.

Американский лидер также выразил надежду, что в сентябре примет Си Цзиньпина в США.

«Это были действительно замечательные два дня», — заключил он.

Накануне председатель КНР назвал историческим визит Трампа в Китай.

