Политолог оценил возможность трехстороннего сотрудничества России, США и Китая

Идущие друг за другом визиты президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина могут проложить путь к формированию «трехсторонней координации» между Китаем, Россией и США. Об этом заявил политолог и бывший дипломат Цуй Хунцзянь, пишет South China Morning Post (SCMP).

По его словам, координация может сформироваться, так как сотрудничество в энергетической сфере занимает центральное место в переговорах. При этом он подчеркнул, что пока что ситуация с США остается неопределенной.

Президент России Владимир Путин находится с визитом в Китае 19–20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. В рамках визита Россия и Китай подписали 20 совместных документов. В частности, была принята декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.

Си Цзиньпин заявил, что отношения России и Китая поднимаются на новую высоту. А Путин рассказал, что товарооборот России и Китая за 25 лет вырос в 30 раз. Также он пригласил председателя КНР Си Цзиньпина посетить Россию в 2027 году.

Визит президента США Дональда Трампа в Китай состоялся 13-15 мая, Си Цзиньпин назвал его историческим, а Трамп рассказал о заключении «фантастических торговых соглашений» с Китаем.

Ранее в США увидели в визите Путина в Китай послание для Вашингтона.