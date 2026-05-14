Переговоры Си Цзиньпина и Трампа завершились

Переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа завершились. Трансляцию вел YouTube-канал Белого дома.

Встреча проходила в Доме народных собраний в Пекине и длилась более двух часов.

«В настоящее время переговоры завершены», — говорится в трансляции.

До этого YouTube-канал Белого дома сообщал, что Си Цзиньпин не дал Трампу перетянуть рукопожатие на себя. Американский президент начал приветствие лидера КНР, притянув его руку к себе, однако Си Цзиньпин не дал ему перехватить инициативу. Сперва руки лидеров двух стран оказались ближе к Трампу, но потом Си Цзиньпин уравнял положение.

13 мая начался государственный визит Трампа в Китай. Вместе с американским лидером в КНР прибыли известные бизнесмены, чтобы попытаться заключить выгодные контракты с китайской стороной. Ожидается, что стороны обсудят войну США с Ираном и отношения Пекина и Москвы.

Ранее сообщалось, что США отвели России новую роль в своей стратегии против Китая.