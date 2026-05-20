Си Цзиньпин назвал отношения Китая и России образцовыми

Си Цзиньпин считает, что отношения России и Китая поднимаются на новую высоту

Отношения Китая и России поднимаются на все новую высоту. Об этом заявил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в заявлении для СМИ по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, его слова передает РИА Новости.

«Наши отношения поднимаются на все новую высоту, они по праву считаются образцом отношений двух крупных держав», — сказал он.

По мнению Си Цзиньпина, Пекин и Москва должны быть стратегическим оплотом друг для друга.

«Стороны должны следовать тенденции современной эпохи к миру, развитию, сотрудничеству, добиваться более качественного развития отношений между Китаем и РФ, укреплять высококачественные политические взаимодействия», — добавил председатель КНР.

Российская и китайская делегации приняли 20 совместных документов в рамках поездки Владимира Путина в Пекин, некоторые из них подписаны главами двух стран.

19-20 мая Владимир Путин совершает двухдневный государственный визит в Китай. Перед началом поездки президент России обратился к китайским гражданам. Он назвал Си Цзиньпина «давним добрым другом», заявил о «стабилизирующей роли» связки Москвы и Пекина и напомнил, что товарооборот двух стран превысил $200 млрд. По итогам переговоров стороны планируют подписать около 40 документов.

