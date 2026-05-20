Путин рассказал, как вырос товарооборот между Россией и Китаем за 25 лет

Анна Раткогло/РИА Новости

Товарооборот РФ и КНР за 25 лет вырос в 30 раз. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время официального визита в Китай, его слова приводит РИА Новости.

«Товарооборот за четверть века вырос более чем в 30 раз. Уже несколько лет подряд уверенно превышает отметку в $200 млрд», — сказал он.

20 мая председатель Китая Си Цзиньпин лично встретил президента России Владимира Путина в Пекине перед Домом народных собраний, где сейчас проходят их переговоры.

19 мая Путин прибыл с официальным двухдневным визитом в Китай. В пекинском аэропорту российскому лидеру устроили торжественный прием, подчеркивающий высокий статус гостя. У трапа самолета Путина встречали министр иностранных дел КНР Ван И, посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй, а также глава российской дипмиссии в Пекине Игорь Моргулов.

В честь визита президента РФ в аэропорту Пекина подняли государственные флаги двух стран и выстроили почетный караул. Путина также приветствовала группа китайских школьников и студентов.

