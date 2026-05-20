Россия и Китай приняли 20 документов в рамках визита Путина в Пекин

Путин и Си Цзиньпин приняли декларацию о становлении многополярного мира

Делегации России и Китая приняли 20 совместных документов в рамках поездки президента РФ Владимира Путина в Пекин, некоторые из них подписаны главами двух стран. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление об укреплении партнерства и углублении отношений России и Китая, а также общую декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.

Кроме этого, стороны подписали несколько межправительственных, межведомственных и коммерческих документов. Речь идет об углублении сотрудничества России и Китая в сфере атомной энергетики, промышленности, торговле, транспорте, строительстве, образовании, кинематографии и других областях.

19-20 мая Владимир Путин совершает двухдневный государственный визит в Китай. Перед началом поездки президент России обратился к китайским гражданам. Он назвал Си Цзиньпина «давним добрым другом», заявил о «стабилизирующей роли» связки Москвы и Пекина и напомнил, что товарооборот двух стран превысил $200 млрд. По итогам переговоров стороны планируют подписать около 40 документов.

Ранее Путин дал оценку переговорам с Си Цзиньпином в узком составе.