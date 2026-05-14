Си Цзиньпин высоко оценил визит Трампа в Китай

Председатель КНР Си Цзиньпин назвал историческим визит президента США Дональда Трампа в Китай. Его цитирует РИА Новости.

«Это исторический визит», — сказал китайский лидер в своей речи на приветственном банкете.

14 мая в Пекине состоялись переговоры Трампа и Си Цзиньпина. Этот визит стал первой поездкой американского лидера в столицу КНР за последние девять лет — со времен его первого президентского срока в 2017 году.

Официальный визит президента Соединенных Штатов в Китае продлится с 13 по 15 мая. Ожидается, что лидеры двух государств уделят первостепенное внимание урегулированию двусторонних торгово-экономических противоречий. Кроме того, планируется обсуждение ключевых проблем глобальной повестки, в частности военного конфликта США с Ираном и отношений Пекина и Москвы. В Белом доме также рассчитывают, что в рамках визита удастся начать диалог о контроле над ядерным оружием и заключить ряд экономических и торговых контрактов с крупнейшими китайскими компаниями.

7 мая помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что идет активная работа по подготовке визита российского лидера Владимира Путина в КНР. Он не стал уточнять даты поездки. При этом Ушаков подчеркнул, что считает нереальной возможность организации встречи Путина и Трампа в Китае.

