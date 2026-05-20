Путин пригласил Си Цзиньпина в Россию

Путин пригласил «дорогого друга» Си приехать в Россию в 2027 году

Президент РФ Владимир Путин пригласил председателя КНР Си Цзиньпина посетить Россию в 2027 году. Об этом сообщает РИА Новости.

«Приглашаем Вас, дорогой друг, в следующем году совершить визит в Российскую Федерацию», — сказал Путин.

Также российский лидер употребил во время переговоров китайскую поговорку «Не виделись день, а как будто минуло три осени».

19 мая Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина прибыл в Китай с официальным двухдневным визитом. Главу государства в поездке сопровождают профильные вице-премьеры и руководители крупных российских компаний.

15 мая завершился официальный государственный визит президента США Дональда Трампа в Китай. По словам американского лидера, это был «невероятный визит», в ходе которого сторонам удалось заключить много экономических договоренностей. Реакция с китайской стороны была более сдержанной, но в таком же позитивном ключе. Чего на самом деле смогли достичь Пекин и Вашингтон — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США увидели в визите Путина в Китай послание для Вашингтона.