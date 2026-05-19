Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против ИранаЧП с катером на Байкале
 (обновлено  )
Политика

В США увидели в визите Путина в Китай послание для Вашингтона

Эксперт Прайс: в визите Путина в Китай есть напоминание для американцев
Сергей Бобылев/РИА Новости

Приезд президента России Владимира Путина в Пекин в мае не является случайностью, так как он состоялся всего через несколько дней после завершения государственного визита президента США Дональда Трампа в Китай. Об этом заявил в интервью CNBC старший внештатный научный сотрудник Нью-Йоркского университет Эд Прайс.

По словам Прайма, приездом в Китай Путин хочет подтвердить позицию России как ближайшего геополитического союзника Пекина.

«Это напоминание американцам о том, что, да, вы можете приезжать в Китай сколько угодно, но Россия ближе и дружелюбнее вас», — сказал он.

По мнению эксперта, Путин также может добиваться дипломатической поддержки России в конфликте на Украине.

«Пока у президента Путина есть территориальные амбиции на Западе, то есть на Украине, ему необходимо добиваться дипломатических успехов на Востоке, то есть в Китае. Это еще один способ сказать, что президент Путин ведет долгую игру для российского государства, в которой он максимально сближается с Китаем, одновременно борясь с тем, что он считает угрозой, а именно с НАТО в Восточной Европе», — добавил он.

СМИ отмечает, что в ходе визита Путин будет обсуждать с Си Цзиньпином не только геополитические, но также энергетические и торговые связи.

19–20 мая Путин по приглашению Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом. Главу государства в поездке будут сопровождать профильные вице-премьеры и руководители крупных российских компаний.

Помощник Путина Юрий Ушаков отметил, что Россия и Китай подпишут около 40 документов во время визита российского президента в КНР. Также Ушаков рассказал, что Путин и Си Цзиньпин намерены подписать декларацию о становлении многополярного мира.

Перед визитом в Китай Владимир Путин обратился к гражданам КНР и сказал, что в очередной раз рад поехать в Пекин.

Ранее Риттер оценил предстоящий визит Путина в Китай.

 
Теперь вы знаете
Как поделить ипотечную квартиру при разводе и не платить лишнего? Инструкция от юристов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!