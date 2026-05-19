В США увидели в визите Путина в Китай послание для Вашингтона

Эксперт Прайс: в визите Путина в Китай есть напоминание для американцев

Приезд президента России Владимира Путина в Пекин в мае не является случайностью, так как он состоялся всего через несколько дней после завершения государственного визита президента США Дональда Трампа в Китай. Об этом заявил в интервью CNBC старший внештатный научный сотрудник Нью-Йоркского университет Эд Прайс.

По словам Прайма, приездом в Китай Путин хочет подтвердить позицию России как ближайшего геополитического союзника Пекина.

«Это напоминание американцам о том, что, да, вы можете приезжать в Китай сколько угодно, но Россия ближе и дружелюбнее вас», — сказал он.

По мнению эксперта, Путин также может добиваться дипломатической поддержки России в конфликте на Украине.

«Пока у президента Путина есть территориальные амбиции на Западе, то есть на Украине, ему необходимо добиваться дипломатических успехов на Востоке, то есть в Китае. Это еще один способ сказать, что президент Путин ведет долгую игру для российского государства, в которой он максимально сближается с Китаем, одновременно борясь с тем, что он считает угрозой, а именно с НАТО в Восточной Европе», — добавил он.

СМИ отмечает, что в ходе визита Путин будет обсуждать с Си Цзиньпином не только геополитические, но также энергетические и торговые связи.

19–20 мая Путин по приглашению Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом. Главу государства в поездке будут сопровождать профильные вице-премьеры и руководители крупных российских компаний.

Помощник Путина Юрий Ушаков отметил, что Россия и Китай подпишут около 40 документов во время визита российского президента в КНР. Также Ушаков рассказал, что Путин и Си Цзиньпин намерены подписать декларацию о становлении многополярного мира.

Перед визитом в Китай Владимир Путин обратился к гражданам КНР и сказал, что в очередной раз рад поехать в Пекин.

Ранее Риттер оценил предстоящий визит Путина в Китай.