Песков высказался о составе российской делегации в КНР

Песков заявил, что Россия не соревнуется с США в составах делегаций в Китай

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга прокомментировал состав российской делегации, которая будет сопровождать Владимира Путина в ходе визита в Китай.

Отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли российская делегация уступать по составу делегации президента США Дональд Трамп, Песков заявил, что Москва не соревнуется в численности и составе делегаций.

По его словам, Россия развивает самостоятельные многоплановые отношения с Китаем, которые обе стороны называют отношениями привилегированного стратегического партнерства. Песков также отметил, что у него нет полного списка участников поездки, однако президента будут сопровождать профильные вице-премьеры и руководители компаний.

Владимир Путин посетит Китай с официальным визитом 19–20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Поездку приурочили к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами.

Во время переговоров Путин и Си Цзиньпин обсудят двусторонние отношения, дальнейшее развитие партнерства, а также международные и региональные вопросы. По итогам встречи планируется подписать совместное заявление и ряд других документов.

Кроме того, лидеры примут участие в церемонии открытия Годов образования России и Китая.

Также российский президент проведет встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

Последний раз Путин посещал Китай с официальным визитом с 31 августа по 3 сентября 2025 года. Тогда он участвовал в мероприятиях к 80-летию окончания Второй мировой войны и проводил переговоры с руководством КНР.

