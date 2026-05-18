Риттер оценил предстоящий визит Путина в Китай

Экс-разведчик Риттер: в Китае радушно примут Путина, в отличие от Трампа
В Китае всегда рады видеть президента России Владимира Путина, в отличие от недавно совершившего визит американского лидера Дональда Трампа. Такое мнение высказал экс-разведчик США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала политика Джорджа Гэллоуэя.

По его словам, «видеть, как Дональд Трамп садится в самолет и улетает, было самым сильным облегчением». После этого, считает Риттер, можно начинать обсуждать вопросы «мирового масштаба». Это случится, когда Владимир Путин приедет в Китай, уточнил эксперт.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Владимир Путин уважают друг друга и делают общее дело, в то время как США могут лишь разрушать мировой порядок, сказал Риттер.

«К сожалению, Соединенные Штаты — не друг никому. Россия и Китай будут работать вместе, несмотря на наши попытки их разделить», — заявил он.

16 мая газета El Mundo писала, что визит Путина в Китай почти сразу после поездки туда американского лидера Дональда Трампа свидетельствует о том, что Китай расставляет приоритеты во внешней политике. Издание отметило, что если встреча Трампа с Си Цзиньпином стала попыткой стабилизировать отношения между США и Китаем, которые остаются крайне важными для экономики обеих стран, то приезд Путина говорит совсем о другом.

