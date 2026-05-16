Кремль анонсировал визит Путина в Китай

Путин 19-20 мая посетит Китай и проведет переговоры с Си Цзиньпином
Alexander Kazakov/Pool/Sputnik/Reuters

Президент России Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит с официальным визитом Китай 19-20 мая. Об этом сообщил Кремль на своем сайте.

Поездка российского лидера приурочена к 25-летию подписания основополагающего для межгосударственных связей Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

«Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, пути дальнейшего углубления всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам», — говорится в сообщении.

Они также примут участие в торжественной церемонии открытия Годов образования России и Китая (2026–2027 год).

По итогам переговоров планируется подписание совместного заявления и ряда других документов.

Кроме того, Путин встретится с премьером Госсовета Китая Ли Цяном.

15 мая завершился официальный государственный визит президента США Дональда Трампа в Китай. По словам американского лидера, это был «невероятный визит», в ходе которого сторонам удалось заключить много экономических договоренностей. Реакция с китайской стороны была более сдержанной, но в таком же позитивном ключе. Чего на самом деле смогли достичь Пекин и Вашингтон — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин назвал внешнеполитическую связку РФ и КНР важным стабилизирующим фактором.

 
