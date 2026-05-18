Стало известно о планах Путина и Си Цзиньпина подписать «концептуальный документ»

Ушаков: Путин и Си Цзиньпин в Китае подпишут декларацию о многополярном мире

Президент РФ Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин намерены подписать декларацию о становлении многополярного мира. Об этом журналистам рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

Он сообщил, что главы государств по итогам предстоящих переговоров примут «концептуальный документ».

«Это совместная декларация по становлению многополярного мира и международных отношений нового типа», — уточнил Ушаков.

19–20 мая Путин по приглашению Си Цзиньпина посетит КНР с официальным визитом. Поездка будет приурочена к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Как рассказали в Кремле, российский и китайский лидеры в ходе переговоров обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений и перспективы дальнейшего углубления партнерства. Также они обменяются мнениями по основным региональным и международным проблемам. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, главу государства в поездке будут сопровождать профильные вице-премьеры и руководители компаний.

Ранее Путин назвал внешнеполитическую связку РФ и Китая важным стабилизирующим фактором.