Москва и Пекин подпишут десятки документов в ходе визита Путина в Китай

Ушаков: Россия и Китай подпишут около 40 документов в ходе визита Путина в КНР

Россия и Китай подпишут около 40 документов во время визита президента России Владимира Путина в КНР. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, пишет РИА Новости.

Путин посетит Китай с официальным визитом 19–20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Поездку приурочили к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами.

Во время переговоров Путин и Си Цзиньпин обсудят двусторонние отношения, дальнейшее развитие партнерства, а также международные и региональные вопросы.

«По завершении переговоров состоится церемония подписания документов. Их на данный момент около 40. Причем 21 документ будет подписан в присутствии лидеров, а остальные будут просто объявлены на церемонии», — сказал Ушаков.

До этого он сообщил, что в текущем году Путин и Си Цзиньпин встретятся еще как минимум три раза — на саммитах ШОС, БРИКС и АТЭС.

16 мая газета El Mundo писала, что визит Путина в Китай почти сразу после поездки туда американского лидера Дональда Трампа свидетельствует о том, что Китай расставляет приоритеты во внешней политике.

Несмотря на видимое тактическое сближение с Соединенными Штатами, долгосрочный стратегический альянс с Россией остается одним из очевидных и центральных столпов внешней политики Китая, говорится в статье.

