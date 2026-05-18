Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Москва и Пекин подпишут десятки документов в ходе визита Путина в Китай

Ушаков: Россия и Китай подпишут около 40 документов в ходе визита Путина в КНР
Сергей Бобылев/РИА Новости

Россия и Китай подпишут около 40 документов во время визита президента России Владимира Путина в КНР. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, пишет РИА Новости.

Путин посетит Китай с официальным визитом 19–20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Поездку приурочили к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами.

Во время переговоров Путин и Си Цзиньпин обсудят двусторонние отношения, дальнейшее развитие партнерства, а также международные и региональные вопросы.

«По завершении переговоров состоится церемония подписания документов. Их на данный момент около 40. Причем 21 документ будет подписан в присутствии лидеров, а остальные будут просто объявлены на церемонии», — сказал Ушаков.

До этого он сообщил, что в текущем году Путин и Си Цзиньпин встретятся еще как минимум три раза — на саммитах ШОС, БРИКС и АТЭС.

16 мая газета El Mundo писала, что визит Путина в Китай почти сразу после поездки туда американского лидера Дональда Трампа свидетельствует о том, что Китай расставляет приоритеты во внешней политике.

Несмотря на видимое тактическое сближение с Соединенными Штатами, долгосрочный стратегический альянс с Россией остается одним из очевидных и центральных столпов внешней политики Китая, говорится в статье.

Ранее в Кремле рассказали, кто будет сопровождать Путина в КНР.

 
Теперь вы знаете
В России уже умирали от Эболы. Стоит ли россиянам бояться нового штамма, от которого нет лекарств и вакцин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!