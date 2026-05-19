Путин обратился к гражданам Китая перед визитом в Пекин

Путин заявил в обращении к гражданам КНР, что рад в очередной раз посетить Пекин
Михаил Метцель/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что рад в очередной раз совершить визит в Пекин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Глава государства записал видеообращение в преддверии своего официального визита в Китай.

«Дорогие китайские друзья, приветствую вас! Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга председателя КНР Си Цзиньпина», — сказал российский лидер.

Также он отметил, что РФ и Китай сообща делают все, что служит углублению двустороннего взаимодействия и всемерному развитию двух стран. По словам Путина, именно эти вопросы будут на повестке предстоящих в Пекине переговоров.

Накануне помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что глава России и Си Цзиньпин намерены подписать декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Он подчеркнул, что речь идет о «концептуальном документе».

Официальный визит Путина в Китай запланирован на 19–20 мая. Поездка российского лидера приурочена к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР.

Во время переговоров Путин и Си Цзиньпин обсудят двусторонние отношения, дальнейшее развитие партнерства, а также международные и региональные вопросы. По итогам встречи планируется подписать совместное заявление и ряд других документов.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что дружба Китая и РФ «закалена огнем и скреплена кровью».

 
