Глава МИД Эстонии выступил против переговоров с Россией

Hannes P Albert/Global Look Press

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Европе не следует вступать в прямые переговоры с Россией, пока Украина не добилась успеха на фронте. Об этом пишет Bloomberg.

По его мнению, сейчас для Европы «сейчас не время» говорить с Россией, и вместо этого ЕС должен ужесточить санкции против Москвы.

«Сейчас не время для разговоров или переговоров. Сейчас время оказать давление на Россию. <…> Тон изменился. Все понимают, что сейчас самое подходящее время, чтобы оказать давление на Россию», — сказал Цахкна.

В мае Цахкна также заявил, что дискуссии о переговорах с Россией не должны отвлекать Европу от поддержки Украины и оказания давления на Москву.

9 мая президент Росси Владимир Путин отметил, что считает экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера лучшим возможным переговорщиком от ЕС, который может контактировать с Москвой. При этом немецкие власти отвергли кандидатуру Шрёдера.

11 мая Кая Каллас заявила, что в конце мая главы МИД государств-членов Евросоюза намерены обсудить темы для возможных переговоров с Россией. Каллас также выступила против того, чтобы Шрёдер был переговорщиком от ЕС.

16 мая премьер-министр Словакии Роберт Фицо отметил, что ЕС должен вести с Россией «серьезный диалог».

Ранее Европе предрекли войну с Россией из-за «опасного проекта».

 
