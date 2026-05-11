В МИД Эстонии призвали Европу «не отвлекаться» от помощи Украине

Дискуссии о переговорах с Россией не должны отвлекать Европу от поддержки Украины и оказания давления на Россию. Об этом министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил изданию Kyiv Independent.

«Мы ясно видим, что Россия не отказалась от своих целей. Поэтому наше первоочередное внимание должно по-прежнему уделять поддержке Украины и усилению давления на Россию. Обсуждения переговоров не должны отвлекать нас от этого приоритета», — отметил он.

По его словам, перед тем, как начинать диалог с Россией, ЕС должен «согласовать внутри себя» темы и цель переговоров, а также требования и тактику Европы.

9 мая президент Росси Владимир Путин заявил, что считает экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера лучшим политиком, который мог бы вести диалог с Москвой от имени ЕС. Издание Deutschlandfunk со ссылкой на источники в правительстве сообщило, что власти ФРГ отвергли кандидатуру Шрёдера.

11 мая Кая Каллас заявила, что главы МИД Евросоюза в конце мая собираются обсудить темы для возможных переговоров с Россией. Также Каллас высказалась против назначения Шрёдера переговорщиком от ЕС.

Президент Финляндии Александр Стубб 11 мая также подчеркнул, что для Европы настало время возобновить прямой диалог с Россией.

10 мая посол России в Германии Сергей Нечаев отметил, что европейские страны не показывают заинтересованности в налаживании диалога с Россией.

Глава МИД Литвы призвал Европу не выбирать переговорщика для диалога с Россией.