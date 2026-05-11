Каллас рассказала о планах ЕС по переговорам с Россией

Главы МИД стран Европейского союза в конце мая обсудят темы для потенциальных переговоров с Россия. Об этом перед встречей министров иностранных дел в Брюссель заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас, пишет ТАСС.

По словам Каллас, перед возможными переговорами странам ЕС необходимо сначала определить, какие именно вопросы они готовы обсуждать с российской стороной. Для этого 27–28 мая пройдет отдельная встреча, на которой министры рассмотрят соответствующие предложения.

Кроме того, Каллас сообщила, что главы МИД стран Евросоюза рассчитывают 11 мая продвинуться в вопросе введения новых санкций против России. Она уточнила, что ограничения связаны с темой украинских детей, эвакуированных Россией. Новые санкции предполагают внесение ряда физических лиц в черный список ЕС.

В отношении этих людей планируется заблокировать активы в европейских банках и запретить им въезд на территорию Евросоюза.

8 мая агентство Reuters сообщило, что региональное содружество планирует в ближайшее время ввести персональные санкции в отношении граждан РФ за эвакуацию украинских детей из зоны боевых действий. Европейские политики называют этот процесс «незаконной депортацией» несовершеннолетних. В материале подчеркивалось, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своих выступлениях по ситуации на Украине неоднократно упоминала о тысячах детей, вывезенных российской стороной.

Ранее премьер-министр Словакии заявил, что санкции ЕС усиливают самодостаточность России.