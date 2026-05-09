Путин раскрыл, кого предпочитает видеть переговорщиком для диалога РФ с Европой

Президент РФ Владимир Путин во время брифинга назвал бывшего немецкого канцлера Герхарда Шрёдера своим предпочтительным переговорщиком для диалога России с Европой.

Однако, по словам главы государства, европейские страны могут выбрать лидера, которому доверяют и который «не наговорил каких-то гадостей» в адрес Москвы.

«Мы никогда не были закрыты для переговоров... Это же не мы отказались [от контактов], они (страны Европы. — «Газета.Ru») отказались», — сказал Путин.

На брифинге глава государства заявил, что в Европе уже ищут контакта с Россией, потому что понимают что «игра на повышение» в украинском конфликте будет дорого стоить.

Герхард Шрёдер — 82-летний немецкий государственный деятель и политик. С 1998 по 2005 годы был канцлером Германии, является иностранным членом Российской академии наук с 2008 года и почетным доктором наук Санкт-Петербургского университета. На посту канцлера Германии Шрёдер называл Путина «безупречным демократом». А пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил, что политиков связывает дружба.

Ранее ЕС отказался эвакуировать дипломатов из Киева по требованию России.

 
