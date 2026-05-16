Премьер Словакии заявил о необходимости диалога Евросоюза с Россией

Евросоюз должен вести диалог с Россией. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, комментируя свой визит в Москву 9 мая, передает ТАСС.

«Я думаю, что нашей обязанностью является ведение с Россией серьезного диалога, в ходе которого мы будем проявлять одинаковое уважение к российским и украинским партнерам», — сказал он, отметив, что такой диалог с ним ведет президент РФ Владимир Путин.

По его словам, этот диалог очень важен, и благодаря ему он первым в Евросоюзе узнал о готовящемся перемирии между Россией и Украиной.

Фицо также добавил, что считает иллюзией представления некоторых европейских политиков о том, что российско-украинский конфликт может быть урегулирован военным путем.

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц отверг кандидатуру экс-главы немецкого правительства Герхарда Шредера в качестве представителя Евросоюза на переговорах с Россией.

Ранее Лавров заявил, что РФ готова к переговорам с ЕС, но не будет бегать и умолять.