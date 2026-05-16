Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Политика

Премьер Словакии заявил о необходимости диалога Евросоюза с Россией

Фицо: обязанностью ЕС является ведение с Россией серьезного диалога
Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Евросоюз должен вести диалог с Россией. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, комментируя свой визит в Москву 9 мая, передает ТАСС.

«Я думаю, что нашей обязанностью является ведение с Россией серьезного диалога, в ходе которого мы будем проявлять одинаковое уважение к российским и украинским партнерам», — сказал он, отметив, что такой диалог с ним ведет президент РФ Владимир Путин.

По его словам, этот диалог очень важен, и благодаря ему он первым в Евросоюзе узнал о готовящемся перемирии между Россией и Украиной.

Фицо также добавил, что считает иллюзией представления некоторых европейских политиков о том, что российско-украинский конфликт может быть урегулирован военным путем.

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц отверг кандидатуру экс-главы немецкого правительства Герхарда Шредера в качестве представителя Евросоюза на переговорах с Россией.

Ранее Лавров заявил, что РФ готова к переговорам с ЕС, но не будет бегать и умолять.

 
Теперь вы знаете
Поездка Путина в Китай, планы США на бомбежку Ирана и обман школьников из-за ЕГЭ. Главное к утру 16 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!