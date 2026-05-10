В правительстве ФРГ отреагировали на идею Путина сделать Шрёдера переговорщиком по Украине

Reuters

Источники в правительстве Германии отвергли кандидатуру бывшего канцлера Герхарда Шрёдера в качестве переговорщика по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет Deutschlandfunk.

«Правительственные источники заявили, что это предложение было частью серии фиктивных предложений и частью хорошо известной гибридной стратегии России», — говорится в тексте.

По словам собеседников, такой вариант переговоров не внушает доверия, поскольку Россия не изменила своих условий. Продление режима прекращения огня стало бы первой проверкой доверия, добавили источники.

Накануне Президент Владимир Путин во время брифинга назвал бывшего немецкого канцлера Герхарда Шрёдера своим предпочтительным переговорщиком для диалога России с Европой. Однако, по словам главы государства, европейские страны могут выбрать лидера, которому доверяют и который «не наговорил каких-то гадостей» в адрес Москвы.

Герхард Шредер руководил Германией в 1998-2005 годах и возглавлял Социал-демократическую партию Германии с 1999 по 2004 годы. Потом он много лет работал в российских энергетических компаниях и до сих пор считается близким другом Путина. Вскоре после начала СВО в 2022 году Шредер дважды встречался с Путиным в Москве. После обеих встреч он заявлял, что Россия заинтересована в прекращении конфликта.

