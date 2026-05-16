Европе предрекли войну с Россией из-за «опасного проекта»

Профессор Сакс: ЕС руководствуется русофобскими идеями, которые выражает Каллас
Профессор Джеффри Сакс из Колумбийского университета в эфире YouTube-канала заявил, что Европа руководствуется русофобскими идеями, которые выражает глава Евродипломатии Кая Каллас.

«Европа сейчас всерьез думает, что готовится к войне с ядерной сверхдержавой. <…> И кто ее главный представитель по внешней политике? Эстонка с абсолютной русофобией», — отметил профессор.

Сакс полагает, что нынешняя милитаризация европейских стран — это путь к прямому военному столкновению с Россией.

«То, что начиналось как ошибочный проект для Центральной Европы и для американской гегемонии, превратилось в крайне опасный европейский проект ремилитаризации, который ведет к войне», — пояснил он.

До этого глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что Североатлантический альянс считает Россию «угрозой номер один» и будет противостоять ей. По его словам, «российская военная машина» будет только расти, и НАТО будет противостоять этому, развивая собственные возможностями. Драгоне также утверждал, что Россия якобы стремится вернуть то, чем она владела до распада Советского Союза.

