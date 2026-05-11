Каллас оценила кандидатуру Шрёдера в качестве переговорщика по Украине

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выступила против кандидатуры экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера как переговорщика в мирном процессе по Украине. Об этом пишет Reuters.

«Я думаю, что Герхард Шрёдер был лоббистом, высокопоставленным лоббистом российских государственных компаний. Поэтому понятно, почему Путин хочет, чтобы это был именно этот человек – чтобы, по сути, он сидел по обе стороны стола», – заявила Каллас.

По ее словам, было бы неразумно давать России право назначать переговорщика от имени Евросоюза.

9 мая президент Владимир Путин во время брифинга назвал бывшего немецкого канцлера Герхарда Шрёдера своим предпочтительным переговорщиком для диалога России с Европой. Однако, по словам главы государства, европейские страны могут выбрать лидера, которому доверяют и который «не наговорил каких-то гадостей» в адрес Москвы.

Герхард Шредер руководил Германией в 1998-2005 годах и возглавлял Социал-демократическую партию Германии с 1999 по 2004 годы. Потом он много лет работал в российских энергетических компаниях и до сих пор считается близким другом Путина. Вскоре после начала СВО в 2022 году Шредер дважды встречался с Путиным в Москве. После обеих встреч он заявлял, что Россия заинтересована в прекращении конфликта.

