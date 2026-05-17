Финляндии и странам Прибалтики посоветовали сбивать украинские дроны

Прибалтийским странам и Финляндии следует сбивать залетевшие на их территорию украинские дроны, если Киев продолжит их запускать. Об этом в соцсети X написал финский политический аналитик Сакари Линден.

«Если Украина продолжит запуск дронов через территории стран Балтии и Финляндии, государствам стоит стремиться сбивать дроны в своем воздушном пространстве или, при необходимости, прекратить всю поддержку Украины. В противном случае эти государства можно будет считать прямыми участниками войны против России, и Россия вскоре восстановит свой эффект сдерживания и нанесет военный удар по их территории. Расширение военных действий больше не за горами», — написал он.

В начале мая минобороны Финляндии обнаружило недалеко от границы с Россией неопознанные беспилотники, которые оказались российскими. Затем премьер-министр Финляндии Петтери Орпо на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что нарушение воздушного пространства Финляндии недопустимо. Также украинские дроны залетали в Финляндию и в конце марта.

7 мая несколько украинских дронов вошли в воздушное пространство Латвии и врезались в нефтебазы. После этого объявил об уходе министр обороны страны Андрис Спрудс, а затем и премьер-министр Латвии Эвика Силиня подала в отставку.

Также в мае президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что военные страны должны сбивать любые беспилотники, которые вторгаются в воздушное пространство республики.

Ранее в Финляндии испугались российского ответа из-за пролета украинских дронов.