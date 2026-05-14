Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Политика

Президент Литвы потребовал сбивать залетающие в республику беспилотники

Науседа: военные Литвы должны сбивать любые залетающие на ее территорию дроны
Pavlo Palamarchuk/Reuters

Военные Литвы должны сбивать все беспилотники, которые вторгаются в воздушное пространство республики. Об этом заявил президент страны Гитанас Науседа, сообщает РИА Новости.

«Любой беспилотник, влетевший на территорию Литвы, представляет угрозу, потому что, прежде всего, мы даже не знаем, откуда он был отправлен, где должен упасть и каковы цели этого БПЛА», — сказал он.

По словам главы государства, поэтому литовским вооруженным силам необходимо заниматься уничтожением таких дронов.

Говоря о недавних случаях падения беспилотников в Финляндии и Латвии, президент заявил, что эти БПЛА сбились с курса. Также Науседа выступил против того, чтобы небо над его страной использовалось для пролета иностранных дронов.

13 мая президент Литвы заявил, что использование воздушного пространства республики для проведения военных операций недопустимо.

В марте Telegram-канал Mash сообщил, что Литва, Латвия и Эстония открыли свое воздушное пространство беспилотникам Вооруженных сил Украины для атак на регионы России, в том числе на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Новый маршрут через страны Прибалтики значительно упрощает задачу украинским военным, дает ВСУ открытый выход в Финский залив и позволяет обойти ПВО в российских регионах, отметил Mash.

Ранее в США предупредили прибалтийские республики о последствиях нарушения «красных линий» России.

 
Теперь вы знаете
Как принудительно вернуть деньги на карту за неудачную покупку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!