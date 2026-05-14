Президент Литвы потребовал сбивать залетающие в республику беспилотники

Военные Литвы должны сбивать все беспилотники, которые вторгаются в воздушное пространство республики. Об этом заявил президент страны Гитанас Науседа, сообщает РИА Новости.

«Любой беспилотник, влетевший на территорию Литвы, представляет угрозу, потому что, прежде всего, мы даже не знаем, откуда он был отправлен, где должен упасть и каковы цели этого БПЛА», — сказал он.

По словам главы государства, поэтому литовским вооруженным силам необходимо заниматься уничтожением таких дронов.

Говоря о недавних случаях падения беспилотников в Финляндии и Латвии, президент заявил, что эти БПЛА сбились с курса. Также Науседа выступил против того, чтобы небо над его страной использовалось для пролета иностранных дронов.

13 мая президент Литвы заявил, что использование воздушного пространства республики для проведения военных операций недопустимо.

В марте Telegram-канал Mash сообщил, что Литва, Латвия и Эстония открыли свое воздушное пространство беспилотникам Вооруженных сил Украины для атак на регионы России, в том числе на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Новый маршрут через страны Прибалтики значительно упрощает задачу украинским военным, дает ВСУ открытый выход в Финский залив и позволяет обойти ПВО в российских регионах, отметил Mash.

Ранее в США предупредили прибалтийские республики о последствиях нарушения «красных линий» России.