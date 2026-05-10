Новым министром обороны Латвии станет работающий на Украине полковник

Новым министром обороны Латвии станет полковник Райвис Мелнис, заявила премьер-министр страны Эвика Силиня. Ее цитирует Delfi.

В соцcети X глава правительства написала, что его предшественник на посту Андрис Спрудс «потерял доверие общественности» и она решила просить его министра в отставку.

«Инцидент с беспилотником, произошедший на этой неделе, ясно дал понять, что политическое руководство оборонного сектора не смогло выполнить обещание безопасного неба над нашей страной», — заявила Силиня.

Она добавила, что минобороны Латвии получило крупнейшее в истории финансирование, но не показало четких результатов.

«Отрасли нужен новый, профессиональный подход. Я попросила полковника Райвиса Мелниса занять должность министра обороны, и он согласился», — сообщила премьер-министр.

При этом она отметила его опыт в Национальных вооруженных силах, военное образование в Лондоне и текущую работу на Украине.

В ночь на 7 мая по меньшей мере два беспилотника упали в Латвии, один из них рухнул на нефтебазу в городе Резекне. Силиня заявила, что их точная принадлежность еще не установлена. Тем не менее она возложила ответственность на Россию. По данным Минобороны РФ, в ночь на 7 мая ВСУ пытались атаковать дронами Ленинградскую область через Латвию.

Спустя три дня министр обороны республики подал в отставку, чтобы защитить армию страны «от вовлечения в политическую кампанию». Спрудс назвал последние инциденты с дронами «серьезными» и заявил, что иностранные БПЛА не должны угрожать безопасности граждан Латвии.

Ранее в минобороны Латвии объяснили, почему не стали сбивать украинские дроны.

 
