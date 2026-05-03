Финляндия ввела бесполетную зону на границе с Россией

Минобороны Финляндии обнаружило неопознанный БПЛА недалеко от границы с Россией

Министерство обороны Финляндии заявило об обнаружении неопознанного беспилотника неподалеку от границы с Россией, на текущий момент летательный аппарат уже не находится в воздушном пространстве страны. Об этом сообщает Yle.

В публикации отмечается, что беспилотный летательный аппарат летел в районе Виролахти, неподалеку от границы с Россией.

ВВС Финляндии попросило у региональной авиадиспетчерской службы установить временную зону авиационного ограничения в районе юго-восточной границы страны. В минобороны отметили, что это было сделано для того, чтобы обеспечить безопасное отражение потенциально пролетающих дронов, а также свести к минимуму риски для гражданского населения.

В апреле сообщалось, что Вооруженные силы Финляндии начнут привлекать резервистов для охраны территориальной целостности страны в связи с возросшей нагрузкой на армию и пограничную службу из-за проникновения украинских БПЛА в воздушное и морское пространство страны.

Ранее в финском лесу обнаружили беспилотник с боевой частью.