Премьер Латвии Силиня уходит в отставку после инцидента с украинскими дронами

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня уходит в отставку. Об этом она объявила на пресс-конференции в кабинете министров, 14 мая, сообщает LSM.

«Премьер-министр Эвика Силиня на пресс-конференции, 14 мая, объявила об уходе в отставку. Таким образом, правительство считается распавшимся», — отметило СМИ.

Издание отмечает, что после того, как 7 мая несколько украинских дронов вошли в воздушное пространство Латвии и врезались в нефтебазы, Силиня потребовала отставки министра обороны от партии «Прогрессивные» Андриса Спрудса. Последний в итоге объявил об уходе со своего поста, чтобы защитить армию страны «от вовлечения в политическую кампанию». Вместо него новым министром стал полковник Райвис Мелнис.

После этого партия «Прогрессивные» заявила, что не поддерживает премьера, но отзывать своих министров не стала. При этом партия призвала президента Латвии немедленно начать консультации о создании нового правительства, также оппозиция решила добиться отставки премьера.

Отметил, что Минобороны России сообщило о том, что в ночь на 7 мая ВСУ пытались атаковать дронами Ленинградскую область через Латвию, и пять из них в итоге пропали в районе города Резекне.

