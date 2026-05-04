В Финляндии испугались российского ответа из-за пролета украинских дронов

Использование украинской стороной воздушного пространства Финляндии может привести к ответу России. Такое мнение в соцсети X высказал член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема после того, как украинский беспилотник нарушил воздушную границу финского государства.

По его словам, оказывая Украине военную поддержку, Финляндия не становится более безопасной, напротив, риск российского ответа только возрастает.

3 мая Финляндия ввела бесполетную зону на границе с Россией из-за дрона в воздушном пространстве страны.

В тот же день премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что нарушение финского воздушного пространства украинскими беспилотниками недопустимо. При этом политик отметил, что Хельсинки поддерживает Киев и понимает необходимость самообороны.

Орпо предупредил, что правительство контролирует ситуацию, а небо Финляндии хорошо защищено от дронов.

