Экс-канцлера Германии Меркель назвали кандидатом на роль переговорщика с Россией

Spiegel: в ЕС обсуждают кандидатуру Меркель на роль переговорщика с Россией

В Европе и Германии среди кандидатов на роль переговорщика с Россией фигурирует и бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом пишет Spiegel.

Издание отмечает, что ее преимущество перед президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером заключается в том, что Меркель больше не занимает правительственную должность. Также она лично знакома с президентом России Владимиром Путиным и с президентом Украины Владимиром Зеленским и «говорит по-русски», подчеркнуло СМИ.

При этом сама Меркель не ответила на вопрос о том, готова ли она стать переговорщиком от Европы.

«Никаких запросов к бывшему канцлеру не поступало», — заявили в офисе Меркель.

9 мая президент России Владимир Путин заявил, что для него предпочтительным переговорщиком от Европы мог бы стать экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер. В правительстве ФРГ выступили против кандидатуры Шрёдера. Глава евродипломатии Кая Каллас также отвергла кандидатуру Шрёдера, так как он якобы является «лоббистом российских госкомпаний». Она предложила себя в качестве переговорщика, пообещав, что сумеет распознать «ловушки» России.

Также издание Der Spiegel сообщало, что в Германии обсуждают кандидатуру Штайнмайера на роль переговорщика с Россией.

12 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в переговорах с Москвой могут участвовать любые представители Евросоюза, у которых есть политическое желание возобновить диалог.

Ранее политолог оценил кандидатуру Штайнмайера на роль переговорщика с РФ от ЕС.