Политолог оценил кандидатуру Штайнмайера на роль переговорщика с РФ от ЕС

Политолог Соколов: кандидатура Штайнмайера на роль посредника приемлема для РФ
IMAGO/M. Popow/Global Look Press

Кандидатура президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера на роль переговорщика с российской стороной от Европейского союза (ЕС) — не самая плохая для Москвы. Такое мнение в интервью «Новости Mail» высказал старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Артем Соколов.

«Он хорошо известен Москве за годы своей работы в качестве главы министерства иностранных дел ФРГ», — отметил эксперт.

По его словам, Штайнмайер в своих стартовых позициях намного ближе к переговорному треку, в отличие от канцлера Фридриха Мерца и действующего главы МИД ФРГ Йохана Вадефуля.

Более того, президента ФРГ по-прежнему ассоциируют с Социал-демократической партией, членом которой является экс-канцлер Германии Герхард Шредер, которого российский лидер Владимир Путин назвал предпочтительным для РФ переговорщиком, добавил Соколов.

Как сообщает Der Spiegel, в Германии обсуждают кандидатуру Штайнмайера на роль переговорщика в потенциальном диалоге Европы с РФ.

9 мая в ходе пресс-конференции после Парада Победы президент России заявил, что оптимальным переговорщиком от ЕС мог бы стать Шредер. Он подчеркнул, что в этой роли должен выступать лидер, который «не наговорил каких-то гадостей» о Москве.

Ранее президент Германии выступил против войны Трампа в Иране.

 
