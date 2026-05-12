Песков прокомментировал возможность назначения Штайнмайера переговорщиком с Россией от ЕС

Участвовать в переговорах Европейского союза с Россией могут все, главное — иметь политическое желание возобновить диалог. Об этом, комментируя возможность назначения президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера посредником в переговорах, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, сейчас по поводу личности переговорщика от Евросоюза можно «гадать на кофейной гуще», перечисляя все известные фамилии. Песков подчеркнул, что в переговорах могут принять участие все, главным является политическое желание восстановить диалог.

10 мая журнал Der Spiegel сообщил, что в Германии обсуждают кандидатуру федерального президента Штайнмайера на роль переговорщика в потенциальном диалоге Европы с Россией.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что оптимальным переговорщиком от ЕС мог бы стать экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер. Однако в правительстве Германии отвергли кандидатуру Шрёдера.

Ранее Каллас допустила, что станет переговорщиком от ЕС в диалоге с Россией.