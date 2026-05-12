Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Политика

Песков прокомментировал возможность назначения Штайнмайера переговорщиком с Россией от ЕС

Песков: переговорщик от ЕС должен иметь политическое желание восстановить диалог
Roman Naumov/Global Look Press

Участвовать в переговорах Европейского союза с Россией могут все, главное — иметь политическое желание возобновить диалог. Об этом, комментируя возможность назначения президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера посредником в переговорах, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, сейчас по поводу личности переговорщика от Евросоюза можно «гадать на кофейной гуще», перечисляя все известные фамилии. Песков подчеркнул, что в переговорах могут принять участие все, главным является политическое желание восстановить диалог.

10 мая журнал Der Spiegel сообщил, что в Германии обсуждают кандидатуру федерального президента Штайнмайера на роль переговорщика в потенциальном диалоге Европы с Россией.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что оптимальным переговорщиком от ЕС мог бы стать экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер. Однако в правительстве Германии отвергли кандидатуру Шрёдера.

Ранее Каллас допустила, что станет переговорщиком от ЕС в диалоге с Россией.

 
Теперь вы знаете
Без ЕГЭ, но через «Госуслуги»: 7 новых правил для поступления в вуз в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!