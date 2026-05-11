Каллас допустила, что станет переговорщиком от ЕС в диалоге с Россией

Глава европейской дипломатии Кая Каллас допустила, что выступит в качестве переговорщика от Евросоюза (ЕС) в будущем диалоге с Россией. Об этом она заявила во время брифинга, передает РИА Новости.

«Должна признать, думаю, я сумею распознать ловушки, которые расставляет Россия», — сказала Каллас.

Глава евродипломатии напомнила о своей карьере в юридической фирме, отметив, что ей приходилось участвовать в переговорах.

9 мая президент РФ Владимир Путин во время брифинга назвал бывшего немецкого канцлера Герхарда Шрёдера своим предпочтительным переговорщиком для диалога России с Европой. Однако, по словам главы государства, европейские страны могут выбрать лидера, которому доверяют и который «не наговорил каких-то гадостей» в адрес Москвы.

В свою очередь, журнал Der Spiegel пишет, что в Германии обсуждают кандидатуру федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера на роль переговорщика в потенциальном диалоге Европы с Россией, так как в правящей коалиции ФРГ не доверяют Шрёдеру.

Ранее Каллас оценила кандидатуру Шрёдера в качестве переговорщика по Украине.