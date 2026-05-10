Der Spiegel: в Германии нашли замену Шрёдеру для переговоров с Россией

В Германии обсуждают кандидатуру федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера на роль переговорщика в потенциальном диалоге Европы с Россией. Об этом пишет Der Spiegel.

«Анализируется, может ли сыграть свою роль в мирных переговорах федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер», — говорится в материале.

В правящей коалиции ФРГ не доверяют экс-канцлеру Герхарду Шрёдеру.

О том, что Шрёдер мог бы стать оптимальным переговорщиком от ЕС по этому вопросу, президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции после парада Победы. По его словам, в этой роли должен выступать лидер, который «не наговорил каких-то гадостей» о Москве.

Герхард Шрёдер — 82-летний немецкий государственный деятель и политик. С 1998 по 2005 годы был канцлером Германии, является иностранным членом Российской академии наук с 2008 года и почетным доктором наук Санкт-Петербургского университета. На посту канцлера Германии Шрёдер называл Путина «безупречным демократом». А пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил, что политиков связывает дружба.

