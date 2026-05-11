Президент Финляндии призвал Европу возобновить диалог с Россией

Настало время для Европы возобновить прямой диалог с Россией. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью газете Corriere della Sera.

По его словам, если политика США в отношении России и Украины не отвечает интересам Европы, то европейцам необходимо вступить в прямое взаимодействие с Москвой.

При этом политик отметил, что не знает, когда это может произойти. Он уточнил, что этот вопрос обсуждался с европейскими лидерами.

Стубб добавил, что требуется координация всего процесса между странами Европейского союза, в первую очередь между Германией, Францией, Италией, Великобританией и Польшей, а также скандинавскими и балтийскими странами, которые граничат с Российской Федерацией.

Будет ли это специальный посланник или группа лидеров, время покажет, уточнил президент Финляндии.

До этого Стубб уже заявлял, что Европе придется восстановить диалог с Россией, приближается момент, когда какому-то европейскому лидеру придется взаимодействовать с Владимиром Путиным.

Ранее глава евродипломатии Каллас заявила, что возврата к обычным отношениям с Россией не будет.