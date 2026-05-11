Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Политика

Президент Финляндии призвал Европу возобновить диалог с Россией

Стубб: Европе пришло время начать говорить с Россией
Global Look Press

Настало время для Европы возобновить прямой диалог с Россией. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью газете Corriere della Sera.

По его словам, если политика США в отношении России и Украины не отвечает интересам Европы, то европейцам необходимо вступить в прямое взаимодействие с Москвой.

При этом политик отметил, что не знает, когда это может произойти. Он уточнил, что этот вопрос обсуждался с европейскими лидерами.

Стубб добавил, что требуется координация всего процесса между странами Европейского союза, в первую очередь между Германией, Францией, Италией, Великобританией и Польшей, а также скандинавскими и балтийскими странами, которые граничат с Российской Федерацией.

Будет ли это специальный посланник или группа лидеров, время покажет, уточнил президент Финляндии.

До этого Стубб уже заявлял, что Европе придется восстановить диалог с Россией, приближается момент, когда какому-то европейскому лидеру придется взаимодействовать с Владимиром Путиным.

Ранее глава евродипломатии Каллас заявила, что возврата к обычным отношениям с Россией не будет.

 
Теперь вы знаете
Аллергия или ОРВИ? Как понять истинную причину насморка весной и летом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!