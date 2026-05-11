Страны Европы не показывают заинтересованности в налаживании диалога с Россией, заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев на дискуссионной площадке в Берлине по теме «Мир посредством диалога». Его цитирует РИА Новости.

Диломат упомянул французского президента Эммануэля Макрона, который неоднократно предлагал поговорить с РФ по телефону, но «это так и осталось в списке пожеланий».

«Остальные европейские коллеги молчат и не хотят диалога, но при этом хотят, чтобы Украина продолжала сражаться», — сказал посол.

Он добавил, что США при новой администрации демонстрируют интерес к контактам, а американский президент включился в процесс урегулирования конфликта.

9 мая во время брифинга президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что однажды отношения с Европой удастся восстановить. Наиболее подходящим кандидатом для представителя ЕС при обсуждении урегулирования конфликта глава государства считает бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера. Однако Путин готов видеть переговорщиком и любого лидера, который «не наговорил каких-то гадостей» в адрес России.

Ранее ЕС отказался эвакуировать дипломатов из Киева по требованию России.