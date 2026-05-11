Глава МИД Литвы призвал Европу не выбирать переговорщика для диалога с Россией

Министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис призвал Европу не заниматься выбором «конкретного человека» для переговоров с Россией, а «вернуться» к оказанию давления на Москву. Об этом сообщает Reuters.

«Речь не идет о выборе конкретного человека. Мы должны вернуться к основам, а основы — это подготовка инструментов для оказания давления на Россию», — отметил он.

Также издание пишет, что глава евродипломатии Кая Каллас и несколько министров иностранных дел стран Европейского союза отметили, что ЕС должен сначала усилить давление на Россию и согласовать свои требования к любым переговорам, прежде чем рассматривать возможность обсуждений или выбора представителей.

9 мая президент Росси Владимир Путин заявил, что экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер является лучшим политиком, который мог бы вести переговоры с Москвой от лица Европы.

Издание Deutschlandfunk со ссылкой на правительственные источники написало, что немецкие власти отвергли кандидатуру Шредера.

11 мая Кая Каллас заявила, что главы МИД Евросоюза в конце мая обсудят темы для потенциальных переговоров с Россией. Также Каллас выступила против кандидатуры Шредера как переговорщика от ЕС.

Ранее глава бундесвера испугался «очередного обмана» от Путина.