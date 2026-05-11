Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
 (обновлено  )
Политика

Глава МИД Литвы призвал Европу не выбирать переговорщика для диалога с Россией

Глава МИД Литвы Будрис: Европа должна вернуться к давлению на Россию
Министерство иностранных дел Литвы

Министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис призвал Европу не заниматься выбором «конкретного человека» для переговоров с Россией, а «вернуться» к оказанию давления на Москву. Об этом сообщает Reuters.

«Речь не идет о выборе конкретного человека. Мы должны вернуться к основам, а основы — это подготовка инструментов для оказания давления на Россию», — отметил он.

Также издание пишет, что глава евродипломатии Кая Каллас и несколько министров иностранных дел стран Европейского союза отметили, что ЕС должен сначала усилить давление на Россию и согласовать свои требования к любым переговорам, прежде чем рассматривать возможность обсуждений или выбора представителей.

9 мая президент Росси Владимир Путин заявил, что экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер является лучшим политиком, который мог бы вести переговоры с Москвой от лица Европы.

Издание Deutschlandfunk со ссылкой на правительственные источники написало, что немецкие власти отвергли кандидатуру Шредера.

11 мая Кая Каллас заявила, что главы МИД Евросоюза в конце мая обсудят темы для потенциальных переговоров с Россией. Также Каллас выступила против кандидатуры Шредера как переговорщика от ЕС.

Ранее глава бундесвера испугался «очередного обмана» от Путина.

 
Теперь вы знаете
Без ЕГЭ, но через «Госуслуги»: 7 новых правил для поступления в вуз в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!