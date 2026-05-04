Стало известно, как США восприняли отказ Киева вывести ВСУ из Донбасса

Американская сторона с непониманием отнеслась к отказу Украины уступать контролируемую территорию Донбасса. Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на источник.

Издание отмечает, что переговоры по урегулированию украинского кризиса «зашли в тупик» еще в феврале, до начала войны в Иране. Стороны согласовали «многочисленные пункты мирного плана», однако так и не выработали единого решения по Донбассу, из которого российская сторона требует вывести ВСУ. При этом представители США позицию украинцев по этому вопросу не поняли, отметили источники.

«У Трампа абсолютно уверены, что речь идет только об этом небольшом куске земли. Они говорят, мол, чего вы уперлись, да отдайте вы его россиянам, делов-то, зато закончим войну, пойдут инвестиции, все будет хорошо. И мы никак не можем им объяснить, что в таком случае – помимо того, что отдавать свои земли в принципе нельзя – у русских сразу появятся претензии на другие территории и не только территории, мы тем самым лишь облегчим им жизнь, и все», – отметил источник.

Собеседник издания в окружении президента Украины Владимира Зеленского рассказал, что американцы пытались «дожать» Украину «до какого-то формата сдачи территорий», а Россию – «до какого-то альтернативного формата» вроде «свободной экономической зоны», однако в итоге им не удалось ни того, ни другого.

При этом источник отметил, что на горизонте сейчас находится некий «новый этап», а именно попытка американцев «продать» снятие санкций с России в обмен на «какие-то уступки» с российской стороны.

3 мая в посольстве Украины в Вашингтоне заявили, что США пока не ответили на предложение Киева провести новые переговоры по урегулированию украинского конфликта. 1 мая издание Kyiv Independent также сообщило, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер отложили поездку на Украину из-за отсутствия прогресса в переговорах.

29 апреля глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что президент США Дональд Трамп продолжает верить в достижение мирной сделки по Украине. В тот же день Трамп отметил, что президент России Владимир Путин хотел бы увидеть разрешение конфликта на Украине.

1 мая Трамп также заявил, что уверен в заключении мирного соглашения. При этом он назвал урегулирование конфликта «непростой» задачей.

Ранее в России назвали условие для урегулирования конфликта на Украине.