Трамп заявил о желании Путина найти решение конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин хотел бы найти решение по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами, сообщает Telegram-канал Clash Report.

«Я думаю, Путин хотел бы видеть решение по Украине. Это хорошо. <…> Думаю, он был готов заключить сделку еще некоторое время назад, но «некоторые люди» помешали ему это сделать», — отметил Трамп.

Американский президент также подчеркнул, что предложил Путину установить режим прекращения огня, и выразил уверенность в том, что российский президент мог бы пойти на такой шаг.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что Украина в военном отношении потерпела поражение, несмотря на «фальшивые новости».

29 апреля состоялся разговор между Трампом и Путиным. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Трамп в разговоре заявил о важности прекращения огня на Украине.

Кроме того, 29 апреля глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Трамп продолжает верить в достижение «мирной сделки по Украине».

