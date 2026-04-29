Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
 (обновлено  )
Политика

Трамп заявил о желании Путина найти решение конфликта на Украине

Manuel Balce Ceneta/AP

Президент России Владимир Путин хотел бы найти решение по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами, сообщает Telegram-канал Clash Report.

«Я думаю, Путин хотел бы видеть решение по Украине. Это хорошо. <…> Думаю, он был готов заключить сделку еще некоторое время назад, но «некоторые люди» помешали ему это сделать», — отметил Трамп.

Американский президент также подчеркнул, что предложил Путину установить режим прекращения огня, и выразил уверенность в том, что российский президент мог бы пойти на такой шаг.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что Украина в военном отношении потерпела поражение, несмотря на «фальшивые новости».

29 апреля состоялся разговор между Трампом и Путиным. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Трамп в разговоре заявил о важности прекращения огня на Украине.

Кроме того, 29 апреля глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Трамп продолжает верить в достижение «мирной сделки по Украине».

Ранее Зеленский раскритиковал Вэнса за слова о помощи Украине.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!