Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

В посольстве Украины сообщили, что США не ответили на предложение о переговорах

Вашингтон пока не ответил на предложение Киева провести переговоры
Mariam Zuhaib/AP

США пока не ответили на предложение Киева провести переговоры по урегулированию российского-украинского конфликта. Об этом сообщили телеканалу «Общественное» в посольстве Украины в Вашингтоне.

«Американская сторона продолжает рассматривать наше предложение, и мы ждем ответа. Как только мы услышим о готовности провести следующий раунд переговоров, не сомневайтесь, мы немедленно начнем к нему готовиться», — заявили в диппредставительстве.

Как отметили дипломаты, Киев осознает, что в настоящее время внимание Вашингтона приковано к Ближнему Востоку. При этом украинские власти надеются на стабилизацию ситуации в регионе и возвращение фокуса внимания к Украине.

1 мая стало известно, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер отложили поездку в республику из-за отсутствия прогресса в переговорах.

Уточняется, что визит рассматривался в качестве возможного шага к восстановлению трехсторонних переговоров по украинскому кризису, но затем внимание Вашингтона переключилось на конфликт с Тегераном.

Ранее в Европарламенте назвали «наивным» подход США к переговорам по Украине.

 
Теперь вы знаете
Как носить георгиевскую ленту, чтобы не привлечь внимание полиции
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!