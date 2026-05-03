В посольстве Украины сообщили, что США не ответили на предложение о переговорах

Вашингтон пока не ответил на предложение Киева провести переговоры

США пока не ответили на предложение Киева провести переговоры по урегулированию российского-украинского конфликта. Об этом сообщили телеканалу «Общественное» в посольстве Украины в Вашингтоне.

«Американская сторона продолжает рассматривать наше предложение, и мы ждем ответа. Как только мы услышим о готовности провести следующий раунд переговоров, не сомневайтесь, мы немедленно начнем к нему готовиться», — заявили в диппредставительстве.

Как отметили дипломаты, Киев осознает, что в настоящее время внимание Вашингтона приковано к Ближнему Востоку. При этом украинские власти надеются на стабилизацию ситуации в регионе и возвращение фокуса внимания к Украине.

1 мая стало известно, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер отложили поездку в республику из-за отсутствия прогресса в переговорах.

Уточняется, что визит рассматривался в качестве возможного шага к восстановлению трехсторонних переговоров по украинскому кризису, но затем внимание Вашингтона переключилось на конфликт с Тегераном.

Ранее в Европарламенте назвали «наивным» подход США к переговорам по Украине.